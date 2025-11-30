Konya’da kuraklığa dayanıklı üretimi teşvik etmek amacıyla çiftçilere 'yüzde 75 hibeli sumak fidanı desteği' veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, iki yılda 12 bini aşkın fide dağıtarak üreticilerin yüksek katma değerli alternatif ürünlere yönelmesini hedefliyor.

Küresel ısınmayla birlikte iklim değişti, mevsimsel sıcaklıklar arttı ve yağışlar azaldı. Artık her mevsim etkili olan kuraklık nedeniyle çiftçiler, kuraklığa dayanıklı ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlere yöneliyor.

Bu kapsamda Konyalı çiftçilere, yüzde 75 hibeli sumak fidanı dağıtılıyor.

İKİ YILDA 12 BİNİ AŞKIN FİDE DAĞITILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katma değeri yüksek ve kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünlerin üretilmesi için çiftçilere sundukları destekleri her yıl çeşitlendirdiklerini söyledi.

Altay, ilçelerden kabul ettikleri başvuruları değerlendirerek çiftçilere iki yılda 12 bin 90 sumak fidesi dağıttıklarını kaydetti.

"YÜZDE 75 DESTEK SAĞLIYORUZ"

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve üreticilerin yeni gelir kaynaklarına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Altay, şöyle konuştu:

"Sumak, su kısıtlaması olan ve eğimli arazilerde yetiştirilebilen, üreticiye ciddi gelir sağlayan kıymetli bir tıbbi aromatik bitki. 2024'te 13 ilçemizde 5 bin 720 sumak fidanı desteklemesi yapmıştık. 2025 için ise bu miktarı 19 ilçemizde 6 bin 370 fidana çıkardık. Sumak fidanı için başvuruda bulunan üreticilerimize yüzde 75 destek sağlıyoruz. Amacımız, birim alandan elde edilen geliri artırmak ve çiftçimizin alternatif ürünlerle daha güçlü bir gelir yapısına kavuşmasını sağlamak."

BÖLGE ŞARTLARINA SON DERECE UYGUN

Sumak bitkisinin kuraklığa dayanıklı yapısıyla bölge şartlarına son derece uygun olduğunu vurgulayan Altay, Konyalı üreticiye sağladıkları desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini kaydetti.

