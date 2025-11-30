Bursa’da kapalı pazar alanındaki dumandan etkilenen bir kişi yere yığıldı. Sağlık görevlileri dumandan etkilenen kişiye müdahale ederken, alan önem amaçlı boşaltıldı. Dumanın kısa devre yapan kablolardan çıktığı öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Teleferik Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Teleferik Kapalı Pazar Alanı’nda bulunan trafo odasından yükselen dumanlar nedeniyle bir kişi rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanı soludu, saniyeler içinde yere düştü

İLK MÜDAHALESİ YAPILDI

Polis alana güvenlik için emniyet şeridi çekerken, sağlık görevlileri de nefes almakta zorlanan kişiye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Pazara güvenlik için emniyet şeridi çekildi

SEBEBİ KISA DEVRE ÇIKTI

Trafodan çıktığı düşünülen yangının trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapması sonucu olduğu ortaya çıktı.

Editör:ESMA KARAYEL

