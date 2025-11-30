İhlas Haber Ajansı • Bursa
Semt pazarında korku dolu anlar! Dumanı soludu, yere yığıldı
Bursa’da kapalı pazar alanındaki dumandan etkilenen bir kişi yere yığıldı. Sağlık görevlileri dumandan etkilenen kişiye müdahale ederken, alan önem amaçlı boşaltıldı. Dumanın kısa devre yapan kablolardan çıktığı öğrenildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nın trafo odasında, havalandırma kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında bir kişi rahatsızlandı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Teleferik Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Teleferik Kapalı Pazar Alanı’nda bulunan trafo odasından yükselen dumanlar nedeniyle bir kişi rahatsızlandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İLK MÜDAHALESİ YAPILDI
Polis alana güvenlik için emniyet şeridi çekerken, sağlık görevlileri de nefes almakta zorlanan kişiye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
SEBEBİ KISA DEVRE ÇIKTI
Trafodan çıktığı düşünülen yangının trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapması sonucu olduğu ortaya çıktı.
