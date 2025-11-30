İzmir'in Buca ilçesinde mahalle sakinleri, Temizlik İşleri Şantiyesi'nde depolanan çöplerin kötü koku ve sağlık riski oluşturduğu gerekçesiyle şantiyenin kaldırılmasını istedi. Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız, 1,5 yıldır hizmet alamadıklarını belirtirken, çöplerin kronik rahatsızlığı olanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Vatandaşlar, yoğun koku nedeniyle evlerinde pencere dahi açamadıklarını ifade edip çözüm talep ederken, AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez de sorunun giderilmesi için mahalle sakinlerine destek vereceklerini açıkladı.

İzmir'de, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerin kötü koku ve sağlık riski oluşturduğunu savunan mahalle sakinleri şantiyenin kaldırılmasını talep etti.

"ÇÖP DAĞLARI DEĞİL HİZMET İSTİYORUZ"

Şantiyenin önünde bir araya gelen Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, "Nefesimizi kesmeyin, sağlığımızı bozmayın", "Çöp dağları değil hizmet istiyoruz", "Bu çöpler buradan kalkıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz" yazılı pankart taşıdı, slogan attı.

Mahalle sakinleri

"1,5 YILDIR HİÇBİR ŞEKİLDE HİZMET ALMIYORUZ"

Grup adına açıklama yapan mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, iki haftadır eylemlerini sürdürdüklerini ancak belediye yetkililerinin bu duruma kayıtsız kaldığını savundu. Çöplerin insan sağlığını etkilediğini belirten Yıldız, "Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız var. Maalesef 1,5 yıldır hiçbir şekilde hizmet almıyoruz ve geri dönüşler de sağlanmıyor. Bizim tek bir amacımız var: Bu şantiyenin buradan kaldırılmasını ve hizmet almayı istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinleri

"İNSANLAR BU PİSLİĞİN İÇİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORLAR"

Yıldız, şantiyede uzun yıllardır çöplerin depolandığını aktararak, "O kadar çöpün toplanacağı yer var ama maalesef belediyemiz burada topluyor. Büyükşehir Belediyesinin aktarma merkezi burada. Yani şehrin ortasında aktarma merkezi var. Burada otokent var, sanayi var, büyük bir mahalle var. Mahallemde ne kadar yeni bina yapıldıysa hepsinin üstünde satılık yazıyor. Ama satılamıyor. İnsanlar bu kokunun, bu pisliğin, bu rezaletin içinde yaşamak istemiyorlar." diye konuştu.

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi

"GECE UYKUDAN KALDIRACAK DERECEDE"

Mahalle sakinlerinden Remzi Bilgetecan da şantiyede kapasitesinin üzerinde çöpün depoladığını öne sürdü. Bilgetecan, çöplerin vahşi bir şekilde depolandığını kaydederek, "Buradaki çöp depolaması şimdiye kadar azdı. Bu kadar vahşi bir şekilde yapılması, çoğalması artık bizim nefesimizi kesmeye başladı. Gece uykudan kaldıracak derecede. Nefes alamıyoruz, pencere açamıyoruz. İnanın burada yaşamak çok zor olmaya başladı. İnsanlar zehir solumaya başladı." ifadesini kullandı.

Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez ise çöp sorunu çözüme kavuşuncaya dek vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Balyemez, çöplerin sağlığı tehdit ettiğini ve kötü koku yaydığını belirterek, "Bir an önce bu çöpü buradan kaldırın. İnsanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin." sözlerini sarf etti.

