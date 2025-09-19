Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de sokaklar yine çöp yığını ile doldu! Buca'da vatandaşlar isyan etti

İzmir'de sokaklar yine çöp yığını ile doldu! Buca'da vatandaşlar isyan etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de sokaklar yine çöp yığını ile doldu! Buca&#039;da vatandaşlar isyan etti
İzmir, Buca, Sokak Temizliği, Koku, Su Sıkıntısı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Buca ilçesinde sokaklarda dolup taşan çöp yığınları vatandaşlara isyan ettirdi. Verdikleri verginin karşılığında mahallerinin temiz tutulmasını istediklerini belirten vatandaşlar "Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. İnsanlar yaz günü pencerelerini açamadı. Nefes alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

Vatandaşlardan Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'taki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

İzmir'de sokaklar yine çöp yığını ile doldu! Buca'da vatandaşlar isyan etti - 1. Resim

"İZMİR'İN NE SU NE DE ÇÖP SORUNU BİTMEDİ"

Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

İzmir'de sokaklar yine çöp yığını ile doldu! Buca'da vatandaşlar isyan etti - 2. Resim

"TEMİZLİK VERGİMİZİ NASIL ÖDÜYORSAK, ONLAR DA MAHALLEMİZİ TEMİZ TUTSUNLAR"

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci de Ecevit Parkı'nın yanında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

İzmir'de sokaklar yine çöp yığını ile doldu! Buca'da vatandaşlar isyan etti - 3. Resim

Parka spor yapmaya geldiğini ama çöplerden dolayı temiz hava alamadığını dile getiren Demirci, "Buradaki kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Biz temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar yaz günü pencerelerini açamadı. Nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Damla Aksakal ise suların sık sık kesildiğini, çöplerin toplanmadığını ve vatandaşların bu durum karşısında mağdur olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hikmet Karaman'dan genç isme büyük övgü: Fenerbahçe'nin Luis Figo'su olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afyon'da Guinness Dünya Rekoru! 100 şeften 2 tonluk sucuklu yumurta - Gündem100 şeften 2 tonluk sucuklu yumurta!Şanlıurfa’da tarihi kazı: Japonya Prensesi Akiko Mikasa ilk kazmayı vurdu - GündemJaponya Prensesi Akiko ilk kazmayı vurduYSK üyelerine hakaret davası! İstinaftan İmamoğlu kararı - Gündemİstinaftan İmamoğlu kararıProf. Dr. Erhan Afyoncu'dan Silvan Kitabesi tepkisi! "Kudüs’te 800 yıl Türkler hâkim oldu" - Gündem"Kudüs’te 800 yıl Türkler hâkim oldu"Uzaya 'casus uydu' göndereceğiz! (2 Ocak 1991) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE - GündemUzaya 'casus uydu' göndereceğiz! (2 Ocak 1991) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYECumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silvan Kitabesi cevabı: Kudüs'e ait tek çakıl taşı dahi vermeyiz - Gündem"Kudüs'e ait tek çakıl taşı dahi vermeyiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...