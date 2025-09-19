İzmirli genç Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da esrarengiz ölümü! Çelişkili açıklamalar, korkunç şüphe...

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, bir süre önce Japonya'ya seyahat etti. Ancak bir süre sonra gelen acı haberle Uzun ailesi kahroldu. Genç, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Yetkililerin önce 'virüsten öldüğünü', ardından da 'intihar ettiğini' ileri sürdüğü Uzun'un cenazesi İzmir'e gönderilerek gözyaşları ile toprağa verildi.

AİLE ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre, talihsiz gencin ailesi ise Mehmet Arda'nın ölümünün kayıtlara intihar olarak geçtiğini ancak Japon yetkililerden çelişkili açıklamaların oldukça çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi.

Acılı baba Mehmet Uzun, "Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümün peşini bırakmayacağız. Arda'nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi.

BAZI EŞYALARI KAYIP

Japon polisi, Mehmet Arda Uzun'un hayatını kaybettiği odayı ve odada buldukları eşyaları fotoğraflayıp ailesine gönderdi. Esrarengiz ölümle ilgili soruşturma başlatılırken acılı aile, Arda'nın kişisel eşyalarından bazılarının da kayıp olduğunu iddia etti.

Öte yandan Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı.