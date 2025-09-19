Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmirli genç Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da esrarengiz ölümü! Çelişkili açıklamalar, korkunç şüphe...

İzmirli genç Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da esrarengiz ölümü! Çelişkili açıklamalar, korkunç şüphe...

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmirli 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayalini kurduğu Japonya’ya gitti. Ancak genç, Tokyo’da kaldığı otelde ölü bulundu. Japon yetkililer önce 'virüsten' öldüğünü ardından 'intihar' ettiğini öne sürdü. Aile ise “Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olması mümkün değil” diyerek ölümün şüpheli olduğunu vurguladı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, bir süre önce Japonya'ya seyahat etti. Ancak bir süre sonra gelen acı haberle Uzun ailesi kahroldu. Genç, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Yetkililerin önce 'virüsten öldüğünü', ardından da 'intihar ettiğini' ileri sürdüğü Uzun'un cenazesi İzmir'e gönderilerek gözyaşları ile toprağa verildi.

İzmirli genç gezgin Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da esrarengiz ölümü! Çelişki açıklamalar, korkunç şüphe... - 1. Resim

AİLE ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre, talihsiz gencin ailesi ise Mehmet Arda'nın ölümünün kayıtlara intihar olarak geçtiğini ancak Japon yetkililerden çelişkili açıklamaların oldukça çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi.

Acılı baba Mehmet Uzun, "Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümün peşini bırakmayacağız. Arda'nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi.

İzmirli genç gezgin Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da esrarengiz ölümü! Çelişki açıklamalar, korkunç şüphe... - 2. Resim

BAZI EŞYALARI KAYIP

Japon polisi, Mehmet Arda Uzun'un hayatını kaybettiği odayı ve odada buldukları eşyaları fotoğraflayıp ailesine gönderdi. Esrarengiz ölümle ilgili soruşturma başlatılırken acılı aile, Arda'nın kişisel eşyalarından bazılarının da kayıp olduğunu iddia etti.

İzmirli genç gezgin Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da esrarengiz ölümü! Çelişki açıklamalar, korkunç şüphe... - 3. Resim

Öte yandan Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı.

 

