Amerikalı yatırımcılar kontrol edecek: TikTok operasyonlarını ABD'ye devredecek
TikTok’un ABD’deki faaliyetlerinin, Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde sürdürülmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Dünya 21 saat önce
TikTok, ABD operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzaladı.
- TikTok, ABD operasyonları için bir anlaşma imzaladı.
- Bu anlaşma ile operasyonlar, Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet gösterecek.
- Anlaşma bilgisi, TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından şirket çalışanlarına gönderilen bir notla duyuruldu.
- TikTok, Çin merkezli ByteDance şirketine aittir.
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew, şirket çalışanlarına konuya ilişkin bir not gönderdi.
Notta ByteDance’e ait şirketin ABD’deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşmaya vardığı belirtildi.
