İzmir'de kardeşinin 15 milyonluk borcu yüzünden kaçırıldı! İstanbul'da polis operasyonuyla kurtarıldı

İzmir'de kardeşinin 15 milyonluk borcu yüzünden kaçırıldı! İstanbul'da polis operasyonuyla kurtarıldı

- Güncelleme:
İzmir'de kaçırılan iş insanı İstanbul Bağcılar’da polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. 5 zanlı yakalandı

İzmir’de polise başvuran A.A.’nın yakınları, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Yapılan çalışmalarda, A.A.’nın kaçırıldığı ve İstanbul’a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

FARKLI İLLERDE SAKLANMIŞLAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de alıkonulan A.A'nın Bursa Karacabey'e, ardından farklı bir araçla İstanbul'a kaçırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada şüphelilerin alıkoydukları kişiyi Bağcılar'da bir apartman dairesinde tuttuklarını tespit etti. Daireye yapılan operasyonda A.A. kurtarılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI

A.A'nın, kaçırılma sebebinin kardeşinin 15 milyon liralık borcu olduğu öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsi, 1'i de karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

