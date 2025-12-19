İstanbul’da kitap fuarı devam ederken online kitap platformları da indirim atağına geçti, durum kitapseverlerin lehine oldu!

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin köklü kitap şölenlerinden biri olan 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Beylikdüzü’ndeki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. 21 Aralık’a kadar devam edecek fuarda kitaplar, yüzde 25’ten yüzde 50’ye ulaşan oranlarda indirimlerle okuyuculara sunuluyor. Bu vesileyle yayıncılık dünyasında bir rekabet yaşanıyor. Kitap fuarı devam ederken online kitap platformlarının da yüzde 50’lere varan indirimler uygulayarak âdeta sanal bir fuara dönüştüğü görülüyor. Bu durum ise kâğıt krizine ve ekonomiye bağlı olarak yükselen kitap fiyatlarından yakınan kitapseverlere yarıyor.

FUARA GELEN İNTERNETE BAKIP KİTAP ALIYOR

Türkiye gazetesinde değerlendirmede bulunan Basın Yayın Birliği Başkanı ve Çelik Yayınevi sahibi Halil Çelik, fuar döneminde kitap dünyasında online platform-fuar rekabeti olduğunu kaydederek “İnternet siteleri müşteri trafiklerini azaltmak istemiyor, indirme gidiyor. Artık fuara gelen okuyucular da online kitap sitelerine bakarak eser alıyor. Kitabı internette daha ucuza bulduğunda ise mutlaka bize söylüyor. Okuyucu ısrar edince biz de internetle aynı fiyattan vermek durumunda kalıyoruz” diyor.

Buna rağmen online indirimlerin, okuyucuyu kitap fuarlarından soğutmadığı anlaşılıyor. Yayınevleri, pandemi sonrasında azalan kitap fuarı ziyaretçi sayısının bu sene arttığını söylüyor. Halil Çelik “Fuarda büyük bir ziyaretçi yoğunluğuna ulaştık. Hareketlilik hoşumuza gidiyor” diyor.

“FUARLARI BİRAZ ABARTTIK”

Ancak Yeditepe Yayınevi Genel Müdürü Mustafa Karagüllüoğlu “Pandemiden sonra fuarlara merak sardık ama biraz da abarttık” diyor ve şöyle devam ediyor: Türkiye’de tahmini 150’den fazla fuar adı altında etkinlik yapılıyor. Ancak bunların bir kısmı, kitap fuarı olma özelliği taşımıyor. Bazı belediye başkanları, ‘kitap fuarı yaptı’ densin diye bu işe girişiyor. Bunun elbette menfi sonuçları oluyor. Ancak TÜYAP gibi büyük fuarlar böyle değil. Burada kültürel bir ortam var.

‘TURLA’DA 8. SENE! TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK KİTAPLARIYLA YURT DIŞINA AÇILIYOR

TURLA (Turkish Literature Abroad) projesiyle, Türk edebiyatı yurt dışına açılıyor. Basın Yayın Birliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2017’den beri devam ettirdiği proje çerçevesinde yayın katalogları hazırlanarak yurt dışındaki fuarlarda yayıncılara sunuluyor. Ayrıca proje ile Türkiye’nin uluslararası kitap fuarlarındaki stantlarında yayıncı buluşmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede son dört ayda Güney Kore, İtalya, Meksika, Arjantin ve Bulgaristan’dan toplam 55 yabancı yayınevi Türkiye ulusal standında misafir edilerek Türk yayıncılarla toplam 200’ün üzerinde ikili görüşme yapıldı. TURLA ile yürütülen “Online Yayıncı Buluşmaları”nda ise eylül ayından bu yana 120’den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi.

Türk edebiyatı çocuk kitaplarıyla yurt dışına açılıyor

TÜRK DİZİLERİ SEYİRCİYİ EDEBİYATA ÇEKİYOR

Projenin önceki gün Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısında yapılan değerlendirme toplantısında gazetemizin sorularını cevaplayan Basın Yayın Birliği Başkan Yardımcısı Yusuf Ünal, telif anlaşmalarıyla yurt dışına en çok satılan Türk eserlerinin, çocuk kitapları kategorisinde olduğunu söyledi. Ünal, Türk edebiyatına olan rağbetin ise Türk dizileri üzerinden arttığını ifade etti. Ünal “Tüm Türk edebiyatını yurt dışında tanıtma hususunda bir gayret sarf ediyoruz” dedi.



