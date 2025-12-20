Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz' olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait çocuk sırt çantasının satışı yasaklandı ve raflardan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu "güvensiz" olarak nitelendirilen ürünler ve markaları kamuoyuna duyuruluyor.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti. Çocuklara yönelik pelüş sırt çantası için piyasadan toplatma kararı verildi.

Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor

SATIŞI YASAKLANDI

"Dolphin" marka sırt çantasının "boğulma" ve "kimyasal" risk nedeniyle satışı yasaklandı.

Ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı:

"Test raporunda söz konusu peluş çanta ürününün ‘oyuncakların güvenliği en 71-1 mekanik ve fiziksel özellikler’ yönünden uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. En 71-1 standardındaki küçük parça testine göre: üç yaş altı çocuklar için tasarlanmış oyuncaklar küçük ve kolaylıkla ayrılabilen parça içermemelidir. Üründeki fermuarların bitişiğindeki turuncu kısımlı materyal oyuncaktan kolayca ayrılmış ve küçük parça silindirine tamamen sığmıştır. Ayrıca oyuncak 3 yaş üstü için tasarlanmış ve etiketlenmiş ancak test raporuna göre 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun olduğuna karar verilmiştir. Söz konusu 'Dolphin' marka peluş çanta ürünü fitalat kısmından da sınırlandırılan değeri aşarak test raporundan 'kalır' sonuç almıştır."

