Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını da 18 Aralık'ta gerçekleştirdi. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ komisyonun yapısı nedeniyle bu yıl toplantılarda yer almıyor.

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken, ekonomist Muhammed Bayram'dan asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Bayram, asgari ücret zammında alt ve üst sınırı açıkladı. Bayram kendi zam tahminini duyurdu.

TÜRK-İŞ tarafı masada olmasa bile Sayın Bakan, hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ ile görüştü. Devletimiz vatandaşı korumak adına bu talepleri komisyona iletiyor.

Asgari ücrete yapılacak zam hep tartışma konusu oldu. Hedeflenen enflasyon mu olsun, gerçekleşen bir enflasyon mu olsun. Temmuz ayında asgari ücrete bir artış olmaması maalesef vatandaşı etkiledi.

Asgari ücrete yapılan zam aslında enflasyonu artırmıyor. Bizim ahlaki sorunumuz olduğu için haksız zamlar yapıldığı için enflasyon artıyor.

Sırf asgari ücret arttı diye fiyat artıranlara devletimizin sert yaptırımlar getirmesi gerekiyor. Bunu yapanlar ticaretten men edilmeli.

Rakam ne olursa olsun vatandaşın cebindeki yangını söndürmeden olmayacak. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız zaten 'Hayat pahalılığının farkındayız, gereğini yapacağız.' açıklamasını yapıyor.

Yüzde 25 ile 30 arasında bir rakam konuşuluyor. Asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında olacağını düşünüyorum.

Devlet elini taşın altına çoktan koydu. Deprem felaketine rağmen koydu. Şimdi Cumhurbaşkanımız da diyor ki işverenlere 'Elinizi taşın altına koyun, kefenin cebi yok.'

İşverenler bu maliyetleri kurtarabilir. Bu başlangıç ücreti. Ben masada işvereni destekleyici başka desteklerinde olacağını düşünüyorum. Şu anda asgari ücret desteği 1.000 lira. Bunun 2 katına çıkacağını düşünüyorum.

Yine aynı şekilde şu anda tekstil, giyim, mobilya ve ayakkabı sektöründe devletimiz çalışan başına istihdamı korumak adına 3.500 lira destek veriyor. Bu rakam yeni yılda 4.500 TL olacak.

"ZAM TAHMİNİM EN DÜŞÜK %28"

Her ne kadar yabancı kuruluşların asgari ücrete zam tahmini yüzde 25 olsa da benim tahminim en düşük yüzde 28.

Çünkü 2026 sigorta prim gelirlerinin artışında bütçe görüşmelerinde devletimiz yüzde 28 artışla olacağını öngördü. Bu da 29 bin TL gibi rakamlara yaklaşır.