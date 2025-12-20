Çanakkale’de erkek arkadaşının evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Feci olay, 18 Aralık saat 14.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bir apartman dairesinde meydana geldi.

HAREKETSİZ HALDE BULDU

Erkek arkadaşı B.K., Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yalçın'a dairede ilk müdahale gerçekleştirildi. Nabzı atmadığı anlaşılan Yalçın, yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

ERKEK ARKADAŞININ 39 SUÇ KAYDI VARMIŞ!

Öte yandan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı B.K. gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından ise serbest bırakıldı. Polis şüpheli ölümle ilgili incelemesinin devam ettiği bildirildi.

