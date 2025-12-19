Samsun’da evdeki eşyalara zarar verdikten sonra anne ve babasını makasla ölümle tehdit ettiği iddia edilen 28 yaşındaki şüpheli S.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde yaşanan bir olay ‘Pes’ dedirtti. İddiaya göre 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası S.O. önce evdeki bazı eşyalara zarar verdi. Ardından anne ve babasını makasla öldürmekle tehdit etti.

Anne ve babasına ölümle tehdit etmişti! Samsun’da makaslı dehşette tutuklama

TUTUKLANDI

Ailenin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerinden kaçmak için pencereden atlayan S.O. kısa süre sonra yakalandı.

Gözaltına alınan ve Samsun Adliyesi’ne sevk edilen S.O tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

