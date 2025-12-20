Burdur'da uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsünün ehliyetinin süresi dolduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi. Ceza yazılmaması için zorluk çıkaran ve polislere tehditler savuran sürücü, "Ben Danimarka'dan 2 milyon krom getirdim. Biz Türkiye'ye para getiriyoruz." dedi. Sürücüye 7 bin 437 lira idari para cezası kesilirken otomobil de otoparka çekildi.

Isparta-Burdur kara yolunda bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından rutin uygulamada durdurulan İ.E. idaresindeki otomobile yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin süresinin dolduğu tespit edildi.

Danimarka'da yaşadığını iddia eden sürücü olaydan haberini olmadığı söyledi. Çocuklarını Antalya Havalimanı'ndan alacağını söyleyen sürücü, ilk olarak ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü, ardından görevini yapan polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Trafikte ceza yiyince gerçek yüzü ortaya çıktı: Danimarka'dan 2 milyon krom getirdim

"DANİMARKA'DAN 2 MİLYON KROM GETİRDİM"

Sürücü, polis ekiplerine "Araba sizin olsun. Ülkenize geliyorum da biz nelerle karşılaşıyoruz! Ben Danimarka'dan 2 milyon krom getirdim. Biz Türkiye'ye para getiriyoruz." dedi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ceza tutanağını da imzalamayan sürücü, polisleri tehdit etti. Polislere, "Siz kendinizi efe mi sanıyorsunuz? Sizin ancak gücünüz bana yeter." diyen sürücüye 7 bin 437 lira idari para cezası kesilerek otomobili otoparka çekildi.

