Babaannesini öldürdü, her şeyi itiraf etti! Piknik tüpü detayı kan dondurdu
3. Sayfa Haberleri
Güncelleme:
Denizli'de birlikte yaşadığı 94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, "Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği öğrenildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan O.K. (40) dün sağlık ekiplerini arayarak birlikte oturdukları evde 94 yaşındaki babaannesini hareketsiz halde bulduğunu belirterek yardım istedi. Eve ulaşan sağlık ekipleri Hanım Ayşe K.'yi hastaneye kaldırdı ancak kadın kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli torun O.K'nin işlemleri tamamlandı.
HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Editör: Sinem Eryılmaz