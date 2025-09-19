Babaannesini öldürdü, her şeyi itiraf etti! Piknik tüpü detayı kan dondurdu

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli torun O.K'nin işlemleri tamamlandı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.