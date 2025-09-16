Bu nasıl vahşet! Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Korkunç haberin merkezi Mersin'in Toroslar ilçesi oldu. İddiaya göre 27 yaşındaki Revşan D.'nin psikolojik sorunları vardı. Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.