Bu nasıl vahşet! Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Bu nasıl vahşet! Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Bu nasıl vahşet! Mersin&#039;de anne 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
İhlas Haber Ajansı

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 27 yaşındaki kadın 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla eve giden ekipler anneyi suç aletiyle yakaladı.

Korkunç haberin merkezi Mersin'in Toroslar ilçesi oldu. İddiaya göre 27 yaşındaki Revşan D.'nin psikolojik sorunları vardı. Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bu nasıl vahşet! Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu öldürdü - 1. Resim

Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu nasıl vahşet! Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu öldürdü - 2. Resim

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

