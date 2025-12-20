Düşüş sırasında uydunun çevresinde küçük bir enkaz alanı oluştu. Uyduyun büyük ölçüde sağlam olduğu, ancak kontrolsüz şekilde yuvarlandığı ve haftalar içinde Dünya atmosferine girerek tamamen yok olacağı aktarıldı.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e ait bir Starlink uydusu, alçak Dünya yörüngesinde yaşanan sıra dışı bir anomali sonrası kontrol dışına çıktı. Şirket, uydudan iletişimin kesildiğini ve cismin hızla Dünya’ya doğru alçaldığını duyurdu.

Yörüngedeki nesneleri takip eden bazı uzmanlar ise verilerin dikkatle incelenmesi gerektiğine işaret etti. Astrofizikçi Jonathan McDowell, uydunun gerçekten irtifa kaybetmemiş olabileceğini ve ölçümlerde hata payı bulunabileceğini dile getirdi. Starlink uydusuna ne olduğu, yapılacak takip gözlemleriyle netleşecek.

Uzay enkazını izleyen LeoLabs, olay sonrası uydu çevresinde onlarca yeni cisim tespit etti. Şirket, yaşananların bir çarpışmadan değil, uydunun içsel bir enerji kaynağından kaynaklandığını değerlendirdi.

Uydunun neden bu duruma geldiği netlik kazanmadı. Ancak irtifa kaybı ve ortaya çıkan enkaz parçaları, yörüngede küçük çaplı bir patlama ihtimalini gündeme getirdi.

Yalnızca bir hafta önce SpaceX, bir Starlink uydusunun Çin’e ait bir uyduyla neredeyse çarpışma tehlikesi atlattığını duyurmuştu. Yaşanan son anormallik, alçak Dünya yörüngesindeki yoğunluk ve özellikle ABD ile Çin arasındaki uzay rekabetini yeniden tartışma konusu yaptı.

YÖRÜNGEDE BİNLERCE STARLİNK VAR

Halihazırda yörüngede 9 binden fazla aktif Starlink uydusu bulunuyor. SpaceX, düşük Dünya yörüngesinde 42 bine kadar uyduyu kapsayan dev bir ağ kurmayı hedefliyor. Bu uyduların her biri yaklaşık 5 ila 7 yıl görev yapacak şekilde tasarlandı.

Günlük olarak bir veya iki Starlink uydusunun doğal ömrünü tamamlayarak Dünya’ya düştüğü biliniyor.