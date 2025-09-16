Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de rehine operasyonu! Eşini rehin aldı, kendini yaraladı

İzmir'de rehine operasyonu! Eşini rehin aldı, kendini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir Bayraklı’da tartıştığı eşine abancayla ateş açan şahıs polisten kaçmak için eşini rehin aldı. Olay sırasında kendini de yaralayan zanlı uzun ikna çabalarının ardından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dr. Ekrem Akurgal Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.U. (40) ile karısı Ç.U. (31), 35 AYJ 298 plakalı araçla seyir halindeyken tartışmaya başladı.

EŞİNİN BACAĞINA ATEŞ ETTİ.

Tartışma sırasında C.U., yanındaki tabancayla eşinin bacağına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ UZUN UĞRAŞ VERDİ

Polis ekiplerini gören C.U., teslim olmamak için tabancasıyla karısını rehin aldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus) ekipleri, eşine ve kendi kafasına silah tutan adamı ikna etmek için uzun uğraş verdi. C.U., daha sonra bacağına ateş ederek kendisini de yaraladı.

C.U., polisin başarılı çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı. Yaralanan Ç.U. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine, kocası C.U. ise Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

