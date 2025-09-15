Bir milyar avroluk silah anlaşmaları yandı! İspanya İsrail’i uluslararası arenadan tamamen siliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in uluslararası etkinliklerde boy göstermesinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı Avrupa ülkeleri arasında en net tepkiyi gösteren liderlerden biri olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin yanlısı protestoculara sahip çıkarak bir kez daha Gazze’nin sesi oldu.

Sanchez, “Barbarlık devam ettiği sürece, İsrail hiçbir uluslararası yarışmaya katılmamalıdır.” sözleriyle Madrid’den güçlü bir mesaj verdi.

SİLAH ANLAŞMALARI ARKA ARKAYA İPTAL

İspanya hükümeti, son haftalarda İsrail ile imzalanan iki büyük savunma anlaşmasını iptal etti. İlk olarak 270 milyon avroluk Rafael Spike füze sözleşmesi iptal edildi. Ardından 700 milyon avroluk Elbit PULS roket sistemi anlaşması rafa kaldırıldı.

İSRAİLLİ SPORCULAR KOVULDU

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ünlü Vuelta bisiklet turunun final etabı, Filistin yanlısı gösteriler nedeniyle durma noktasına geldi. On binlerce kişi sokaklara çıkarak Filistin bayrakları salladı ve adalet talep eden sloganlar attı.

Göstericiler, Gazze’deki savaş sürerken İsrail takımı Premier Tech’in yarışa katılımını kınadı.

EUROVİSİON BOYKOT ÇIKIŞI

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail’in gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması’na katılması halinde İspanya’nın yarışmadan çekileceğini açıkladı:

“İsrail’in Eurovision’un bir sonraki baskısında yer almamasını sağlamalıyız. Tıpkı İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda’nın yaptığı gibi, eğer İsrail’i sınır dışı etmeyi başaramazsak İspanya da katılmamalı.”

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Ana muhalefetteki muhafazakâr Halk Partisi (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo, hükümeti ağır dille eleştirdi. Feijóo, sosyal medya hesabından, “Hükümet, Vuelta’nın tamamlanmamasına ve bu şekilde dünya çapında bir utanca izin verdi.” mesajını paylaştı.

Feijóo ayrıca, “Hükümet başkanı, Gazze’yi destekleyen birkaç kişinin ulusal polise engel atmasından gurur duyuyor... Ben değil.” sözleriyle Sánchez’i hedef aldı.