Türkiye’nin diplomatik çabalarıyla ABD’den iade alınan Boubon antik şehri kökenli abidevi bronz imparator heykeli, Roma devrine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıkları, New York’tan ülkemize ulaştı.

MURAT ÖZTEKİN - Metropolitan Sanat Müzesinden teslim alınan tarihî eserler, dün Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edildi.

Eserlerin, lazım görülen konservasyon ve akademik çalışmaların ardından kamuoyuyla buluşturulacağı öğrenildi.

Tarihî mirasın Türkiye’ye dönüş yolculuğuna dair görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise “Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda, bu toprakların mirası olan eserleri anavatanına yeniden kavuşturmuş olduk.

Kültürel mirasımızın korunması ve ait olduğu topraklara dönmesi için uluslararası iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

