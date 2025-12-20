Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan BOTAŞ'a 32 sayı fark
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği BOTAŞ'ı 90-58 yendi.
Özetle
Kaydet
Spor 9 saat önce
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği BOTAŞ'ı 90-58 yendi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında ağırladığı BOTAŞ karşısında 90-58'lik skorla rahat bir galibiyet aldı.
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: 90 - BOTAŞ: 58
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Selena Gamze Öget Çerçi, Buğra Çağatay Savaş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 15, Ayşe Cora Yamaner 2, Smalls 8, Elif Bayram 8, Juhasz 6, Williams 10, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 9, Sehernaz Çidal 12, Derin Erdoğan 2, Kuier 16, Berna Şahin
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 5, Tuba Poyraz 12, Dantas 9, Williams 11, Serfa 5, Işık Su Güven, Bejedi 4, Rana Uçar 3, Mina Berber, Selin Rachel Gül 5, İdil Yeniçulha 1, Işılay Eğin 3
1. Periyot: 25-7
Devre: 46-28
3. Periyot: 69-48
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray Çağdaş Faktoring hükmen galip: Rakibi ligden çekildi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR