Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon ilk kez mücadele eden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı ekonomik gerekçelerle ligden çekilirken; TBF, Galatasaray karşılaşmasını hükmen sonuçlandırdı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sene ilk kez mücadele eden ve geçen hafta BOTAŞ maçına birkaç yerli oyuncusuyla çıkan Kocaeli Kadın Basketbol ligden çekildi.

SÜPER LİG'DEKİ İLK SEZONLARIYDI

Bu sezon Danilos Pizza’nın yarışma haklarını devralarak lige katılan Kocaeli Kadın Basketbol, son haftalarda kadro yetersizliği nedeniyle maçlara altyapı oyuncuları ve birkaç yerli oyuncuyla çıkıyordu. Takım, ligde sadece bir kez galip geldi.

Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, ekonomik gerekçelerle ligden çekildi

BAŞANTRENÖRDEN VEDA MESAJI

Başantrenör Efe Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığı duyururken şu ifadeleri kullandı: "Bazı hikayeler tamamlanmaz ama geride güzel izler bırakır. Kocaeli Kadın Basketbol ailesinin hissettirdiği destek, güven ve samimiyet benim için çok değerliydi. Her şey için içtenlikle teşekkür ederim. Yarım kalsa da bu hikaye hep güzel hatırlanacak."

Kulübün ligden çekilme kararına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

MAÇLAR HÜKMEN SONUÇLANDIRILDI

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kocaeli’nin ligden çekildiğini sisteme işleyerek tamamlanan maçları 20-0 hükmen mağlubiyet olarak güncelledi.

Ligin 8. haftasında bugün oynanması planlanan Kocaeli Kadın Basketbol – Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşması da rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi. Galatasaray Çağdaş Faktoring, maçın iptal edildiğini ve federasyon talimatları gereği hükmen galip sayıldıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rakibimizin ligden çekilme kararı sebebiyle karşılaşma iptal edilmiştir. Takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."

Editör:ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası