EuroLeague’in 12. haftasında 21 Kasım Cuma günün oynan maçta, Partizan tribünlerinde açılan ve büyük tepki çeken pankarta 40 bin euro para ve tribün kapatma cezası verildi. Sarı-lacivertliler, ırkçı ve provokatif içerikli pankart için daha ağır yaptırım beklerken, EuroLeague'in tribün kapatma cezasını ertelemesi eleştirilere yol açtı.

Fenerbahçe Beko'nun Partizan deplasmanında oynadığı maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı. EuroLeague, büyük tepki çeken ırkçı pankart dolayısıyla Sırp ekibine para ve tribün kapatma cezası verdi, tribün kapatma cezasını erteledi. Sırbistan ekibi Partizan'a, EuroLeague'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla 40 bin euro para cezası verildi.

Partizan'a 40 bin euro para ve tribün kapatma cezası verildi

CEZA ERTELENDİ!

EuroLeague yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin euro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin %80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. EuroLeague, kısmen seyircisiz oynama cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını fakat kulübün kuralları ihlal etmesi halinde bu cezanın uygulanacağını belirtti.

FENERBAHÇE ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, deplasmanda Partizan'ı 99-87 yendiği maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen çirkin pankartın asılmasına izin verdiğini dile getirmişti.

