Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup), Adem Bona'nın 13 sayıyla oynadığı maçta, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 115-103 yendi. Cleveland Cavaliers ise Atlanta Hawks'a 130-123 mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi Kupası’nda (Emirates NBA Cup) Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets’i 115-103 yenerek turnuvadaki önemli bir galibiyete imza attı. Milli oyuncu Adem Bona, 13 sayılık etkili performansıyla takımına katkı sağladı. Gecenin bir diğer maçında ise Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Atlanta Hawks'a 130-123 mağlup oldu.

ADEM BONA 13 SAYI ATTI 76ERS KAZANDI

Adem Bona, 13 sayı ve 6 ribauntluk performansıyla öne çıkan isimlerden birisi oldu

Barclays Center'da oynanan karşılaşmada 76ers rakibini deplasmanda 115-103 mağlup etti. Milli oyuncumuz Adem Bona, 13 sayı ve 6 ribauntluk performansıyla öne çıkan isimlerden birisi oldu. Philadelphia 76ers'te Dominick Barlow, 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Tyrese Maxey 22 ve Jared McCain ise 20 sayı ile galibiyete önemli katkı verdiler.

Nets tarafında Egor Demin 23 sayı ve 9 ribaunt ile takımın en iyisi olurken, Noah Clowney ve Tyrese Martin 16'şar sayıyla oynadı.

MITCHELL'İN 42 SAYISI CAVALIERS'A GALİBİYET GETİRMEDİ

Gecenin bir diğer müsabakasında Cleveland Cavaliers'ı State Farm Arena'da konuk eden Atlanta Hawks, 130-123'lük skorla galibiyeti alan taraf oldu.

Ev sahibinde Jalen Johnson 29 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Nickeil Alexander-Walker 30, Onyeka Okongwu ise 18 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Cavaliers'da Donovan Mitchell 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Evan Mobley 20 sayı ve 14 ribauntla Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı; ancak bu performanslar Cavaliers'ın mağlubiyetinin önüne geçemedi.

