Anadolu Ajansı
Galatasaray Çağdaş Faktoring hükmen galip: Rakibi ligden çekildi
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı alan ve bugün oynanması gereken karşılaşmaya çıkmayan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında 20-0 hükmen galip ilan edildi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekilmesi sebebiyle, 29 Kasım'da oynanması planlanan karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldı.
- Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ekonomik sebeplerden dolayı Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndençekildi.
- Müsabaka, Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları doğrultusunda iptal edildi.
- Galatasaray Çağdaş Faktoring lehine 20-0 hükmen galibiyet verildi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ekonomik sebepler nedeniyle Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekilmesi üzerine bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, "Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR