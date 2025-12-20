İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında ismi geçen isimlerden biri olan Gökmen Kadir Şeynova, kısa süre içinde en çok aratılan isimler arasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Gökmen

Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Peki, Gökmen Kadir Şeynova kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Gökmen Kadir Şeynova kimdir? İşte hayatı ve kariyeri

GÖKMEN KADİR ŞEYNOVA KİMDİR?

Gökhan Kadir Şeynova 1981 yılında Ankara Üniversitesi fotoğrafçılık bölümü kazandı, yarıda bıraktı.

Gökmen Kadir Şeynova hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Son olarak Taylor Swift'in son albümü için fotoğraf çekimlerini yaparak dünya genelinde ismini geniş kitlelere duyurmayı başardı.

MERT ALAŞ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlü fotoğrafçı Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine kamuoyunun dikkatini çeken bir isim oldu.

