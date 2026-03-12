12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul gününe özel mesajlar! Türk Bayrağı görselleri ve 12 Mart mesajları
Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini simgeleyen İstiklal Marşı, kabul edilişinin yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anılıyor. Milli Mücadele yıllarında kaleme alınan Marş, milletin inancını, kararlılığını ve vatan sevgisini dizelere taşıdı. Bu özel tarihi bir kez daha hatırlatmak isteyen vatandaşlar, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul gününe özel mesajları çeşitli mecralar üzerinden paylaşıyor.
Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ruhunu, inancını ve sarsılmaz iradesini mısralarında taşıyan İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 105 yıl geçti. İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde anılıyor. İstiklal Marşı’nın yıl dönümünde vatandaşlar, bu anlamlı günü hatırlatmak ve paylaşmak için "12 Mart" ve "İstiklal Marşının kabülü" etiketleriyle paylaşım yapıyor. İşte İstiklal Marşının kabul gününe özel mesajlardan örnekler...
12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABUL GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR
"Ruhun şad olsun Vatan Şairi! Makamlarınız ali olsun istiklal ve istikbalimizin kahramanları! Sizleri daima şükran ve rahmetle yâd ediyor ve diyoruz ki “Korkma! Gençliğin ruhu burada!"
"12 Mart sadece bir tören başlangıcı değil; bir milletin dünyaya 'Ben buradayım!' deme biçimidir. İstiklal Marşı bizim karakterimiz, Mehmet Akif Ersoy ise o ruhun kalemidir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. "
"12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde, başta Mehmet Akif ERSOY olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
"12 Mart 1921, milletimizin bağımsızlık iradesinin sözle, ruhla ve imanla ebediyete mühürlendiği gündür. İstiklal Marşı; Türk milletinin en karanlık günlerinde, yüreklerde yanan iman ateşinin ve sarsılmaz ümidin mısralara dökülmüş hâlidir."
"12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kutlu olsun."
"Milletimizin bağımsızlık ruhunu ve sarsılmaz iradesini yansıtan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de TBMM’de kabul edilerek aziz milletimizin ortak sesi olmuştur. Mehmet Akif Ersoy’u ve vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
"12 Mart 1921; milletimizin bağımsızlık ruhunun mısralara döküldüğü gündür. İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."Rabbim necip milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"
12 MART 1921’de kabul olan Türk Milletinin eşsiz değeri İstiklal Marşı’mızın 105.yıl dönümü kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz"
"12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. İstiklâl Marşı’mız, milletimizin bağımsızlık inancının, vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir."
"Allah, bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın. 12 Mart 1921 İstiklal Marşı105'inci yılı kutlu olsun. Mehmet Akif Ersoy' ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına saygı ve rahmetle "
"Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır hakk'a tapan, milletimin istiklal!" 12 Mart İstiklâl Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünde İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ediyoruz."