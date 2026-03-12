Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini simgeleyen İstiklal Marşı, kabul edilişinin yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anılıyor. Milli Mücadele yıllarında kaleme alınan Marş, milletin inancını, kararlılığını ve vatan sevgisini dizelere taşıdı. Bu özel tarihi bir kez daha hatırlatmak isteyen vatandaşlar, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul gününe özel mesajları çeşitli mecralar üzerinden paylaşıyor.

Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ruhunu, inancını ve sarsılmaz iradesini mısralarında taşıyan İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 105 yıl geçti. İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde anılıyor. İstiklal Marşı’nın yıl dönümünde vatandaşlar, bu anlamlı günü hatırlatmak ve paylaşmak için "12 Mart" ve "İstiklal Marşının kabülü" etiketleriyle paylaşım yapıyor. İşte İstiklal Marşının kabul gününe özel mesajlardan örnekler...

12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABUL GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR

"Ruhun şad olsun Vatan Şairi! Makamlarınız ali olsun istiklal ve istikbalimizin kahramanları! Sizleri daima şükran ve rahmetle yâd ediyor ve diyoruz ki “Korkma! Gençliğin ruhu burada!"

"12 Mart sadece bir tören başlangıcı değil; bir milletin dünyaya 'Ben buradayım!' deme biçimidir. İstiklal Marşı bizim karakterimiz, Mehmet Akif Ersoy ise o ruhun kalemidir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. "