Kanal D’nin gündüz kuşağında ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da haftanın sonuna yaklaşılırken 12 Mart 2026 Perşembe günü verilen puanlar merak konusu oldu. Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ile puan tablosu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Aslı Hünel’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da haftanın dördüncü gününde rekabet giderek arttı. Cuma günü verilecek 10 altın bilezik öncesinde gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Gün sonunda oluşacak puan tablosu ise haftalık puan durumu etkileyecek. İşte, Tuğba, Alime, Dilanay ve Cansu rekabetinde son durum...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 12 Mart Perşembe günü gün birincisinin kim olduğu merakla araştırılıyor. Yarışmada gelinler hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışırken, gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor.

Haftanın finaline bir gün kala verilen puanlar yarışmanın gidişatını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Perşembe günü alınan puanlar hem gün birincisini hem de haftalık toplam puan sıralamasını değiştirebiliyor.

12 Mart 2026 tarihli bölümde puanlamanın tamamlanmasının ardından gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin netleşecek.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Mart günün puan durumu

12 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da puan durumu kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda belirleniyor. Her gün yapılan puanlama sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olurken, haftalık toplam puan ise Cuma günü verilecek 10 altın bileziğin sahibini belirliyor. Bölümün ardından 12 Mart 2026 puan durumu haberimizde yer alacak.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Mart günün puan durumu

Dünün puan durumu şöyleydi:

Tuğba: 22

Alime: 20

Dilanay: 8

Cansu: 7

Haberle İlgili Daha Fazlası