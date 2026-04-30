Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği Sultanbeyli’de 3 okulun temeli atıldı. Sultanbeyli'de de ikili eğitimi tekli sisteme çevirmeyi hedeflediklerini dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, ilçeye 12 okul daha yapmayı planladıklarını belirtti. Gül “İstanbul'da 100 anaokulu, 100 kreş, 100 kapalı spor salonu ve 100 de halı saha yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de düzenlenen bir miting sonrası ilçenin eğitimle ilgili taleplerini alarak, İstanbul Valisi Davut Gül’e talimat vermişti.

Cumhurbaşkanı’nın talimatı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında ilçede bazı okulların temel atma töreni düzenlendi.

3 OKULUN TEMELİ ATILDI

Mehmet Akif Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokul ile Akşemsettin Mahallesi'ndeki ilkokul için temellerin atıldığını ifade eden Vali Gül “Geldiğimiz noktada 3 okulun temeli atıldı, 4 tanesi ise planlandı. Daha önemlisi bundan sonraki süreçte her arsaya okul yapabilecek duruma geldik” dedi.

12 YENİ OKUL HEDEFİ

Sultanbeyli'de de ikili eğitimi tekli sisteme çevirmeyi hedeflediklerini dile getiren Vali Gül, arsa üretmeye devam etmeleri halinde ilçeye 10-12 okul daha yaparak tam gün eğitim imkanına kavuşulacağını söyledi.

“100 ANAOKULU YAPACAĞIZ”

Vali Gül, İstanbul genelinde de eğitim çalışmalarına ilişkin şunları anlattı:

İstanbul'da bu yapılanlara ilave 100 anaokulu, 100 4-6 yaş Kur'an kursu, 100 kreş, 100 kapalı spor salonu ve 100 de halı saha yapacağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyacı olan bu yatırımları Sultanbeyli'mize de fazlasıyla yapmış olacağız.

“HİÇBİR EVLADIMIZ ÇARESİZ KALMAYACAK”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise “Bütün bu çalışmalarımızın ortak ve tek amacı var. Sultanbeyli'de hiçbir evladımız kendini yalnız hissetmeyecek. Hiçbir evladımız, ailemiz eğitim konusunda çaresiz kalmayacak. Çocuklarımızın yolu açık, gençlerimizin ufku geniş, hayalleri büyük olsun. Bizim ödevimiz okuyan, düşünen, araştıran, üreten, uygulayan ve neticelendiren nesiller yetiştirmek ve bu nesillere katkı sunmak” dedi.

