Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! YRP İl Gençlik Kolları Başkanı çıktı
Giresun’da iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isterken bıçaklanan 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. YRP lideri Erbakan'dan taziye mesajı geldi.
- Olay, Giresun'un Aksu bölgesinde iki grup arasında çıkan tartışma sırasında meydana geldi.
- Tartışmayı ayırmak için araya giren Utku Konak, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklandı.
- Ağır yaralanan Konak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili N.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.
- Hayatını kaybeden Utku Konak'ın Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, taziye mesajı yayımladı.
Giresun’un Aksu bölgesinde önceki akşam meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Bulunan kemikler “Kardeşime ait” dedi! Sır olayda ‘yasak aşk cinayeti’ şüphesi
AYIRMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Olayla doğrudan ilgisi bulunmayan Utku Konak, kavgayı yatıştırmak ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada gruptan bir kişinin arkadan yaklaşarak Konak’ı bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından N.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YRP İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANIYMIŞ
Hayatını kaybeden Utku Konak’ın Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve Giresun Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
ERBAKAN'DAN MESAJ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise taziye mesajı yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:
"Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.."