Giresun’da iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isterken bıçaklanan 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. YRP lideri Erbakan'dan taziye mesajı geldi.

Giresun’un Aksu bölgesinde önceki akşam meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

AYIRMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Olayla doğrudan ilgisi bulunmayan Utku Konak, kavgayı yatıştırmak ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada gruptan bir kişinin arkadan yaklaşarak Konak’ı bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! YRP İl Gençlik Kolları Başkanı çıktı

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından N.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YRP İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANIYMIŞ

Hayatını kaybeden Utku Konak’ın Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve Giresun Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

ERBAKAN'DAN MESAJ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise taziye mesajı yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.."

