28 yaşındaki psikolog Nur Yücedağ memleketi Malatya'ya katkı sağlamak için İngiltere kariyerini geride bırakıp Türkiye'ye dönmeyi seçti. Depremde ağır hasar gören memleketi Malatya'ya turizm yatırımı yapan genç kadın, bu kararıyla hem ailesinin hem de çevresinin takdirini kazandı.

İstanbul'da psikoloji eğitimi alan ve ardından yaklaşık üç yıl boyunca İngiltere'de kariyerini sürdüren 28 yaşındaki Nur Yücedağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketi Malatya'ya dönüş kararı aldı. Depremden ağır etkilenen kentte yeniden kalkınmaya ve ekonomiye katkı sunmak isteyen Yücedağ, Malatya'nın Arapgir ilçesinde turizm yatırımı gerçekleştirerek bölgenin ekonomik ve turistik gelişimine destek olmayı hedefliyor.

İngiltere'de yaklaşık 3 yıl çalışma hayatı içerisinde yer aldığını belirten Yücedağ, Manchester Üniversitesi'nde asistanlıktan proje yöneticiliğine uzanan bir kariyer yolculuğu yaptığını ifade etti. Burada bulunduğu süre boyunca Avrupa'daki çalışma sistemi, disiplin ve iş etiğini gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten genç girişimci Yücedağ, "Hem freelancer psikolog olarak çalıştım hem de Manchester Üniversitesi'nde görev aldım. Ancak aklımda her zaman ülkeme ve memleketime nasıl katkı sağlayabileceğim vardı" dedi.

"TURİZMİ VE EKONOMİYİ CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'ya dönüş kararı aldığını dile getiren Yücedağ, "Depremde hepimiz yaralandık. Yaralarımızı sarmak için İngiltere'den dönerek burada yatırım yapmaya karar verdim. Turizmi ve ekonomiyi canlandırmak istiyoruz" dedi.

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"MEMLEKETİME BİR BORÇ OLARAK GÖRDÜM VE ÜLKEME GERİ DÖNDÜM"

Ailesinin daha önce Ege Bölgesi'nde otel işletmeciliği yaptığını belirten Yücedağ, en büyük yatırımı ise memleketleri Arapgir'e yapmak istediklerini söyledi. Babası Bahattin Yücedağ'ın da turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden Yücedağ, "Ailem eğitim hayatım boyunca bana büyük destek verdi. Ben de bunu memleketime bir borç olarak gördüm ve ülkeme geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Arapgir'de hizmete açtıkları otelin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını kaydeden Yücedağ, "Malatya'nın özellikle deprem sonrası konforlu ve kaliteli hizmet veren otellere ihtiyacı vardı. Biz de güler yüzlü hizmet anlayışıyla bu alanda katkı sunmak istedik" ifadelerine yer verdi.

Arapgir'in Malatya, Elazığ, Erzincan, Kemaliye, Harput ve Tunceli güzergahında önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Yücedağ, bölgeye gelen turistlerin yanı sıra enerji yatırımları kapsamında çalışan iş insanlarını da ağırladıklarını söyledi.

Bölgedeki kamu kurumlarının desteğini hissettiğini belirten Yücedağ, "Kaymakamlık, belediye ve kültür müdürlüğü başta olmak üzere herkes yanımızda oldu. Malatya'da turizmi geliştirmek ve yatırımlarımı büyütmek istiyorum" diye konuştu.

Köyde yaşayan ailesinin ürettiği organik ürünleri de otelde kullandıklarını belirten Yücedağ, Arapgir ve Malatya'nın kendisine moral verdiğini ifade ederek yatırımlarını sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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