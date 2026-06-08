İhlas Haber Ajansı • Tekman
Haziran ayında beyaz manzara! Kar boyu 6 metreyi geçti
Haziran ayında, Erzurum'un Tekman ilçesinde erimeyen karlar nedeniyle karla mücadele devam ediyor. Palandöken yaylasına ulaşamayan Yörüklerin yolu, ekipler tarafından 6 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesiyle ulaşıma açıldı.
Yurtta yaz hava hakimken Erzurum'dan kar manzaraları geldi. Erzurum'un Tekman ilçesinde, kışın yağan karlar erimeyince haziran ayında karla mücadeleye devam edildi.
Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Palandöken yaylasını kiralayan Yörükler, haziran ayında yollardaki kar yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşım sağlayamadı.
KAR BOYU 6 METREYİ GEÇTİ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Tekman karla mücadele ekipleri ve Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 6 metrelik karı temizlenerek Yörüklerin yolu ulaşıma açıldı.
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