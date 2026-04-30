Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Emine Aktürk’ün cansız bedeni, yürütülen arama çalışmaları sonucunda sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili şüpheli ölüm ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ün yakınları, sabah saatlerinden itibaren kendisini bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

5 çocuk annesi Emine Aktürk’ten acı haber… Kayıp alarmı acı sonla bitti

CANSIZ BEDENİ KANALDA BULUNDU

AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri çevrede ve evin önünden geçen su kanalında inceleme başlattı. Kanalda yemenisine erişilen 60 yaşındaki kadının cenazesi, Amasya il merkezinden gelen dalgıçların yaptığı aramalar sonrası evinden 2 kilometre ötede Suluova ilçesine bağlı Kazanlı köyü yakınlarında suyun içinde bulundu.

5 çocuk annesi Emine Aktürk’ten acı haber… Kayıp alarmı acı sonla bitti

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGDA

Kanaldan çıkartılarak ceset torbasına konulan cenaze inceleme yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

