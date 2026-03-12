Kahramanmaraş'ta 17 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyumunun inşası sürüyor. 2 milyar TL'lik projede tribünler yükseldi, stat silüeti ortaya çıktı: Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Temel imalatları ve taşıyıcı sistemin büyük bölümü tamamlandı" dedi.

Kahramanmaraş'ın uzun yıllardır beklediği stadyum için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dulkadiroğlu İstasyon Mahallesi'nde hayata geçirilen projede önemli aşama geride kaldı.

Kahramanmaraş'a kazandırılan yeni stadyum yükseliyor.

TRİBÜNLER YÜKSELİYOR

Toplam 2 milyar TL'lik yatırımla şehre kazandırılacak yeni stadyumun temel imalatları ve ana taşıyıcı sisteminin büyük bölümü tamamlandı. Tribünlerin önemli kısmı da inşa edilirken, saha çevresindeki yapı ve tribün montaj çalışmaları eş zamanlı yapılıyor. Tribün bloklarının yükselmesiyle birlikte stadyum her geçen gün daha belirgin hale geliyor.

Proje tamamlandığında stadyum bu görüntüde olacak.

ÇOK YÖNLÜ MERKEZ

Projede; modern localar, geniş ve fonksiyonel fuaye alanları, sosyal donatı birimleri, spor salonları ve çağdaş stadyumlarda bulunması gereken tüm teknik altyapı unsurları yer alacak. Böylece tesis hem spor müsabakalarına hem de farklı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok yönlü bir merkez niteliği kazanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin uzun yıllardır beklediği önemli bir yatırımın hızla yükseldiğini söyledi. Başkan Görgel, "Temel imalatları ve taşıyıcı sistemin büyük bölümü tamamlandı, tribünler yükselmeye devam ediyor. Her geçen gün stadyumun silueti daha belirgin hale geliyor" dedi.

