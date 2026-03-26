Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, acılı aile katıldıkları bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anne Ülker Kundakçı ile baba Cemil Kundakçı, “Aleyna o adamları oraya bilerek getirdi. Engelleyebilirdi” ifadelerini kullandı.

Kundakçı ailesinden Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Adamları oraya bilerek getirdi

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

CANLI YAYINA ÇIKTILAR

Kundakçı ailesi, Nur Viral ile Sen İstersen programına katılarak olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aile üyeleri, yaşanan sürece dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

“AYAKÇI” İFADESİNE SERT TEPKİ

Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesinde yer alan “Kubilay’ı Canbay aracılığıyla tanıyordum, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” sözleri aile tarafından tepkiyle karşılandı. Baba Cemil Kundakçı, oğlunun böyle bir konumda olmadığını belirterek, “Oğlum Aleyna ve Canbay’ın evinde kalıyordu. Canbay ile Aleyna aynı odada uyurken Kaan diğer odada kalıyordu. Ayrıca Aleyna ile yanak yanağa fotoğrafları var. İnsan ayak işlerini yapan biriyle böyle samimi olur mu?” dedi.

“OLAY PLANLIYDI” İDDİASI: O ADAMLARI BİLEREK GETİRDİ

Aile, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından verilen ifadelerin olay anına ilişkin görüntülerle örtüşmediğini öne sürdü. Olayın planlı şekilde gerçekleştiğini savunan aile, “İstanbul’da iki çakarlı araç ve silahla dolaşan kişiler sıradan olabilir mi?” sözleriyle şüphelerini dile getirdi.

Anne Ülker Kundakçı, doğrudan Aleyna Kalaycıoğlu’nu işaret ederek, “O adamları oraya bilerek getirdi, engelleyebilirdi” dedi. Baba Cemil Kundakçı da benzer şekilde, olay günü tarafları bir araya getiren kişinin Kalaycıoğlu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden Bilal Kadayıfçıoğlu ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

