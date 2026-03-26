Dün sabah gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan dahil 14 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar bu sabah adliyeye sevk edilirken, ilk net görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Fikret Orman, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Fikret Orman

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Hakan Sabancı

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Didem Soydan

HANDE ERÇEL DAHİL 2 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İşte Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan... Gözaltındaki ünlülerden en net görüntü

Lütfiye Tuğçe Özbudak

Güzide Duran

