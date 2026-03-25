Hande Erçel hakkında yakalama kararı! Yurt dışındaki oyuncudan ilk açıklama geldi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel’den ilk açıklama geldi. Erçel “Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim” dedi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- Aralarında Hande Erçel, Hakan Sabancı, Didem Soydan ve Fikret Orman'ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
- Yurt dışında bulunan Hande Erçel ve bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Hande Erçel, eğitim için yurt dışında olduğunu ve ülkeye dönerek ifade vereceğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Hande Erçel, Hakan Sabancı, Didem Soydan gibi isimlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ü gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Yurt dışında bulunduğu tespit edilen Hande Erçel’in de hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldığı bildirildi.
HANDE ERÇEL: İFADEMİ VERECEĞİM
Erçel, söz konusu gelişmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”
14 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 14’ünün gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
Haklarında işlem yapılan isimler arasında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari’nin yer aldığı öğrenildi.