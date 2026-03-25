İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Hande Erçel, Hakan Sabancı, Didem Soydan gibi isimlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ü gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen Hande Erçel’in de hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldığı bildirildi.

Erçel, söz konusu gelişmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”