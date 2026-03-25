Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Fikret Orman, Burak Elmas ve Sabancı kardeşler gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman gözaltına alındı. Öte yandan eski manken Güzide Duran, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas ve iş insanı Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
- Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.
- Gözaltına alınanlar arasında iş insanı Fikret Orman bulunuyor.
- Eski manken Güzide Duran, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas ve iş insanı Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.
- Oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı var ve yurt dışında bulunuyor.
- Ünlü model Didem Soydan'ın yakalanması için operasyon devam ediyor.
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman'ı gözaltına aldı.
Orman, işlemleri için emniyete götürüldü.
4 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI
Eski manken Güzide Duran, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas ve iş insanı Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.
1 İSİM YURT DIŞINDA
Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu, ünlü model Didem Soydan'ın yakalanması için ise operasyonun devam ettiği belirtildi.
