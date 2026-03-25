Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman gözaltına alındı. Öte yandan eski manken Güzide Duran, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas ve iş insanı Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Fikret Orman

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman'ı gözaltına aldı.

Orman, işlemleri için emniyete götürüldü.

Burak Elmas

4 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI

Eski manken Güzide Duran, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas ve iş insanı Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Hakan Sabancı ile kardeşi Kerim Sabancı

1 İSİM YURT DIŞINDA

Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu, ünlü model Didem Soydan'ın yakalanması için ise operasyonun devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberin detayları geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası