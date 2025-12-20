Konya’da 13 yaşındaki T.F., okul arkadaşı Hasan Berat G.’nin kafasına taşla vurdu. Parçalanan kafatası hastanede titanyumla onarıldı, şüpheli çocuk kısa süreli tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Kararın ardından 'Baba tahliye' paylaşımı yapan T.F. tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay Konya'da geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Okul arkadaşı olan Hasan Berat G. (13) ile T.F. (13) arasında yürürken tartışma çıktı.

Mağdur Hasan Berat G.’nin ifadesine göre, arkadaşı T.F. önce ağaç dalı ile ayağına vurdu, ardından taş attı. Hasan Berat G.’nin "Neden böyle yapıyorsun?" diyerek tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir parke taşını arkadaşının başına vurdu.

KAFATASI TİTANYUMLA YENİDEN YAPILDI!

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun parçalanan kafatası ise titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Olay sonrası ailesiyle birlikte şikayetçi olan Hasan Berat G.’nin beyanı üzerine soruşturma başlatıldı.

Emniyet birimlerince yakalanan suça sürüklenen çocuk T.F., 9 Aralık’ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan çocuk, 15 Aralık’ta haftada bir kez imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan "adli kontrol" kararıyla tahliye edildi. Şüpheli çocuk kararın ardından "Baba tahliye" mesajını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Aralık tarihli yeni talimatı doğrultusunda T.F. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.F., çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

