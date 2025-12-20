Savcılıkta ifade veren Ela Rümeysa Cebeci cezaevine geri gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Bugün önce ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı

YENİDEN İFADE VERECEK!

Ardından soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi. Savcılıkta ifade veren Ela Rümeysa Cebeci cezaevine geri gönderildi

Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevinde!

SARAN İLE MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cebeci'nin 'uyuşturucu madde temin etmek' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, ünlü spikerin telefonunda yapılan inceleme sonucu iş ve spor dünyasından çok konuşulan bir isim ifadeye çağrılmıştı.

Dijital incelemelerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Cebeci arasında uyuşturucu alışverişi hakkında mesajlaşmalar olduğu iddia edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası