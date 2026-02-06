Tahliye sonrası anma yürüyüşüne katıldı! Zeydan Karalar'dan Adana için 6'lık deprem uyarısı
Tahliye sonrası Adana’ya gelen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Karalar, Savrun hattına dikkat çekerek Kozan, Yumurtalık ve Karataş’ta 6 şiddetinde deprem olabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında tahliye edilen eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk uçakla Adana'ya geldi.
ZEYDAN KARALAR'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Zeydan Karalar, kendisini karşılayan vatandaşlara "Acılı bir gün depremin senesi, anma etkinliğinde bir coşku olmamalı" çağrısında bulundu.
ANMA ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Havalimanından çıkan Karalar, 96 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın olduğu alandaki anma etkinliğine katıldı.
ADANA İÇİN 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI!
Anma etkinliğinde konuşma yapan Karalar, "Allah bir daha 6 Şubat depremini göstermesin. Geçen bir profesörün yazısını okudum. Savrun hattının hareketli olabileceğini, Kozan, Yumurtalık ve Karataş'ta deprem olabileceğini söyledi. Biz zaten deprem olduğundan beri çalışıyoruz. Karataş'ta, Kozan'da bir deprem merkezi kuracağız. Deprem olması üzücü ama olabilecek depremin 6 şiddetinde olabileceği söyleniyor" dedi.