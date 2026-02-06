Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında tahliye edilen eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk uçakla Adana'ya geldi.

Zeydan Karalar, kendisini karşılayan vatandaşlara "Acılı bir gün depremin senesi, anma etkinliğinde bir coşku olmamalı" çağrısında bulundu.

Havalimanından çıkan Karalar, 96 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın olduğu alandaki anma etkinliğine katıldı.

Anma etkinliğinde konuşma yapan Karalar, "Allah bir daha 6 Şubat depremini göstermesin. Geçen bir profesörün yazısını okudum. Savrun hattının hareketli olabileceğini, Kozan, Yumurtalık ve Karataş'ta deprem olabileceğini söyledi. Biz zaten deprem olduğundan beri çalışıyoruz. Karataş'ta, Kozan'da bir deprem merkezi kuracağız. Deprem olması üzücü ama olabilecek depremin 6 şiddetinde olabileceği söyleniyor" dedi.