Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı. Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi.

Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan ve Silivri’de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada önemli bir gelişme yaşandı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, 3 kişinin tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarına ilişkin avukatlarına söz verdi.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti.

TAHLİYE EDİLEN İSİMLER

Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Zeydan Karalar

DÜNKÜ DAVADA NE OLMUŞTU?

Davanın altıncı celsesinde, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da savunma yaptı. Akpolat, Aziz İhsan Aktaş’ın malvarlığını kaybetmemek için itirafçı olduğunu öne sürerek, belediye gücünü kişisel çıkar için kullanmadığını söyledi.

Duruşmada ayrıca Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç da söz aldı. Yankılıç, sahip olduğu malvarlığının ailesinin birikimlerinden geldiğini savundu. Akpolat’ın makam şoförü Mehmet Ataş ise ifadesinde, belediye başkanı ve eşinin taleplerini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Rıza Akpolat

40 SANIK TUTUKLU

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiaları, geçen yılın en çok tartışılan dosyalarından biri olmuştu. Aktaş’ın iddialarının ardından CHP’li birçok belediyeye yönelik operasyonlar düzenlenmiş, bazı belediye başkanları tutuklanmış, bazıları da görevden uzaklaştırılmıştı.

Dosyada, aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanık yargılanıyor. Sanıklardan 40’ı tutuklu bulunuyor.

Aziz İhsan Aktaş, geçen yıl 13 Ocak’ta gözaltına alınmış, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmişti. Daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş, Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İBB iştirakleri İETT ve İSFALT’taki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. Bu beyanların ardından yaklaşık 10 ay sonra dava açıldı.

Zeydan Karalar tahliye edildi!

Hazırlanan iddianamede Aktaş hakkında rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 8 ayrı suçtan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Görevden uzaklaştırılan Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrası tahliye kararı verilmişti.

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak ele başı olduğu örgüte altın çağını yaşattığı öne sürüldü. CHP'li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığı anlatıldı.

