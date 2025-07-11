Adana'da rüşvet çarkı ifşa oldu! Zeydan Karalar'ın başını yakacak itiraf: Tencere, tava, havlu peçete...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar rüşvet operasyonunda tutuklanırken; müteahhit Emrah Köse, belediyeden alacağını tahsil etmek için, eski Mali Hizmetler Daire Başkanına rüşvet olarak tencere, tava ve tabak aldığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından önce açmış olduğu "Temizlik malzemesi, hırdavat, kırtasiye, gıda malzemeleri" ihalesini müteahhit Emrah Köse kazandı.

PARASINI ALMAK İÇİN TENCERE-TABAK ALIP RÜŞVET VERMİŞ

İhale şartlarını yerine getiren Köse, belediyeden paranın bir kısmını aldı. Hak edişinin tamamını uzun bir süre alamayan Köse'nin, geride kalan 10 milyon TL'yi tahsis etmek için belediyenin dönemin Mali Hizmetler Daire Başkanı A. A.'a tencere, tabak gibi rüşvet ile elden para verdiği öne sürüldü.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Bir süre önce daire başkanlığı görevinden alınan ve başkanlık makamı emrine danışman olarak verilen A.A.’nın ile Köse'nin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarının arasında A. A.’nın Köse'den kağıt havlu bile istediği siparişinin yanlış gelmesi üzerine "Havlu yerine tuvalet kağıdı göndermişsin" diyerek fırça attığı görüldü. A.A. ile WhatsApp konuşmalarını tek tek dosya haline getiren Emrah Köse, Adana Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Zeydan Karalar

"RÜŞVETİ LİSEYE GİDEN OĞLUNU OTOPARKTA VERİYORDUM"

2018 yılında girdiği ihaleleri kazanan ve malzemeleri belediyeye teslim ettiğini ifade eden Emrah Köse yaşadığı süreci şöyle anlattı: "2019 yılında yerel seçimi CHP kazandı. 9-10 milyon lira alacağım vardı. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'Bu malları bizim dönemimizde vermedin. Sana para vermeyeceğiz' dedi. Daha sonra belediyede birilerinin vasıtasıyla A. A.’ya yönlendirildim. Dönemin Mali Hizmetler Daire Başkanı olan A. A. paramı vereceğini ancak avukatımı değiştirmemi istedi. Avukatımı değiştirdim. Ondan sonra rüşvet çarkının içine girdim. Bana tencere, tava ve tabak görselleri atmaya başladı. Hatta tencerelerin derinlik santimini bile yazıyordu. Malzemeleri teslim ettiğim zaman parça parça ödeme veriyorlardı. Nakit parayı ise liseye giden oğluna otoparkta elden teslim ediyordum."

"BUNLAR İNSANI KENDİNDEN UTANIR HALE GETİRİYOR"

Bugüne kadar belediyeden yaklaşık 9 milyon TL aldığını, ancak bu paranın büyük bölümünü yine rüşvet olarak verdiğini ileri süren Emrah Köse, "Ben tek değilim. Benim gibi birkaç müteahhit de parasını alabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldı. Bunlar insanı kendinden utanır hale getiriyor. Tenceresinden, tavasından, tabağına kadar her şeyi rüşvet olarak istiyorlar. Havlu peçete bile istedi. Yanlışlıkla tuvalet kâğıdı göndermişim. A.A. 'Havlu yok, sen g... kâğıdı göndermişsin' diye bana fırça attı. Yazışmalarımızda var" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

A. A. ile WhatsApp konuşmalarını tek tek dosya haline getiren Emrah Köse, Adana Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Müteahhit Köse, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

İşte o yazışmalar:

Müteahhit: Bunlar nasıl?

Daire başkanı: Granitleri iyi mi?

Müteahhit: A. Marka 1. Sınıf

Müteahhit: Tavası da var

Daire başkanı: Bir de bundan lazım

Daire başkanı: Bunların cm'leri ne?

Müteahhit: 20 derin, 24 derin, 26 bunlar tencere".