İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım! ''Sessiz kalamazdık''

"Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdık." diyerek harekete geçen İspanyol hükümeti, İsrail'e karşı yaptırım uygulama kararı aldı.

Başbakan Pedro Sanchez tarafından açıklanan İsrail'e karşı yaptırımlar Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin İsrail tarafından açıkça ihlal edildiğini ve bununla ilgili Avrupa Komisyonunun da bir raporunun olduğunu vurgulayan Albares, 21 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurulunda belirleyici adımlar atılabileceğini ifade etti.

YAPTIRIMLARIN UCU AÇIK

Albares ayrıca, 9 maddelik yaptırımların içinde yer alan "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" ile ilgili listenin açık olduğunu, İsrail tarafından yapılacak her yeni açıklamaya göre ekleme olabileceğini kaydetti.

İSPANYA'DAN İSRAİL'E 9 YAPTIRIM

İspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırım listesi şu şekilde:

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini ve bu ülkeye silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasal ve kalıcı olarak yasaklanması

israil ordusuna yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklanması

İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm resmi uçakların İspanya hava sahasına girişinin yasaklanması

Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması (Haklarında soykırıma iştirakten soruşturma açılacağı bildirildi.)

Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatının yasaklanması, bu işgallerle mücadele edilmesi, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve iki devletli çözümün canlı tutulması

Yasa dışı İsrail yerleşimlerinde ikamet eden İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk hizmetlerinin yasal olarak gerekli olan asgari hizmetle sınırlandırılması

Refah Sınır Kapısı'ndaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nda İspanyol askerlerinin sayısını artırarak ve Filistin Devleti ile tarım, gıda güvenliği ve tıbbi yardım alanlarında yeni iş birliği projeleri kurarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği güçlendirmek