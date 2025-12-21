Türkiye’nin önde gelen e-Ticaret platformları Hepsiburada, Trendyol, Ozan ve Mağazanolsun’un kadın CEO’ları bugün 5,7 trilyon liralık pazarda perakendenin geleceğine hükmediyor

ÖMER TEMÜR - Türkiye’de e-Ticaret hızla yükseliyor. Geçtiğimiz yıl 3 trilyon TL büyüklüğe ulaşan e-Ticaret işlem hacminin yıl sonunda 5,7 trilyon liraya, 2026’da 8,5 trilyon liraya ulaşması öngörülüyor. e-Ticaret’in genel ticaret içindeki payının da 2025 sonunda yüzde 21, gelecek yıl yüzde 22 olması hedefleniyor. Bugün 600 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektöre kadınlar hükmediyor. Türkiye’nin önde gelen e-Ticaret platformları Hepsiburada, Trendyol, Ozan ve Mağazanolsun’un kadın CEO’ları âdeta perakendenin geleceğine yön veriyor.

ŞİRKETİ 4’E KATLADI

Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye’nin en büyük e-Ticaret platformlarından Hepsiburada’ya liderlik ediyor. 2023 yılında Hepsiburada CEO’su olarak göreve başlayan Gökçetekin şirketin piyasa değerini 4 katına çıkarmayı başardı. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programıyla hâlihazırda 65 binin üzerinde girişimci kadını dijital ekonomiye kazandıran Gökçetekin 2030’a kadar 120 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefliyor.

E-TİCARET’TEN DECACORN’A

e-Ticaret devi Trendyol hiç kuşkusuz Türkiye’nin en büyük başarı hikâyelerinden biri. Kurucusu Demet Mutlu... Harvard mezunu Mutlu’nun moda odaklı başlayan girişimi kısa sürede büyüyerek Trendyol Express, Trendyol Go, Dolap ve Trendyol Yemek gibi hizmetlerle tam entegre bir e-Ticaret ekosistemine dönüştü. Bugün Trendyol, 30 milyon müşteri ve 250 bin iş ortağı ile 10 milyar dolar büyüklüğü aşan bir decacorn hâline geldi.

RUSYA’NIN KAPILARINI AÇTI

Hazal Maraş ise Ozon Global Türkiye’nin kaptan koltuğunda oturuyor. Kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20’den fazla kategoride 370 milyondan fazla ürün sunan Ozon Global, 60,5 milyon aktif alıcıya lojistik altyapısı üzerinden hizmet veriyor ve 600 binden fazla girişimcinin ürünlerini Rusya ve BDT ülkelerinde satışa sunmasını sağlıyor. Maraş, Türk satıcılara Rusya’nın kapılarını açmak gibi kritik bir role sahip. Şubat 2025’ten itibaren Türk satıcılar, sadece Rusya değil, Azerbaycan pazarında da ürünlerini satabiliyor. 2025’in ikinci çeyreği sonunda Türk satıcıların cirosu yıllık bazda 1,5 kat artarken, Türkiye’den verilen sipariş sayısı iki katına çıktı.

BABAANNEYİ PATRON YAPTI

Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, e-Ticaret’in gizli kahramanlarından. Mağazanolsun, 2018 yılından beri ‘Sosyal e-Ticaret’ adını verdiği sistemle bugüne dek 5 bine yakın ev kadını, asgari ücretli, emekli, çalışan ve anneanne babaanne gibi aile büyüklerini e-Ticaret ile tanıştırdı. Çil’in bu başarı da rolü çok büyük. Yerli ve yabancı pazar yerlerinin talep ettiği yüksek komisyon ile pazar yeri yönetim bedellerini almayan Mağazanolsun, ürünleri de satıcılara bedelsiz olarak temin ediyor. ‘Biz tedarikçiler için Influencer üreten bir fabrika gibi çalışıyoruz’ diyen Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, bu yöntemle binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

