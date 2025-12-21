Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla, bataryalar için yeni bir yol haritası hazırlanıyor.

Elektrikli araçlardan evlerde kullanılan pillere, nükleer tesislerden savunma alanına kadar uzanan geniş bir yelpazede bataryaların çevreye ve güvenliğe etkisini azaltacak uygulamalar hayata geçirilecek. Karbon ayak izi hesaplamasından atık bataryaların takibine, nükleer tesisler ve savunma sanayiinde kullanılan bataryalar için özel izlemeye kadar uzanan uygulamalarla çevrenin yanı sıra millî güvenliğin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Plan kapsamında bataryaların üretimden geri dönüşüme kadar bütün süreçlerinin karbon ayak izi ölçülecek. Elektrikli araç bataryalarının ikinci kez kullanılabilir hâle getirilmesi ve enerji depolama sistemlerine entegre edilmesi için teknik altyapının güçlendirileceği belirtiliyor. Atık bataryaların kayıt altına alınması ve geri kazanım sürecinin izlenmesiyle, lityum, kobalt ve nikel gibi değerli maddelerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

SAVUNMAYA ÖZEL UYGULAMA

Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi tesislerde kullanılan bataryalar için ayrı bir izleme mekanizması devreye girecek. Bu bataryalar, kritik güvenlik ekipmanı olarak ele alınacak ve düzenli kontrol ile takip mekanizmaları uygulanacak. Savunma sanayiinde kullanılan bataryalar da ulusal güvenlik ve gizlilik hassasiyetleri gözetilerek özel bir çerçevede yönetilecek.

BATARYALAR GÜNDEMDE

Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda ortaya çıkan batarya atıkları da bakanlığın gündeminde. Kolay değiştirilebilir ve onarılabilir bataryaların yaygınlaştırılması teşvik edilecek. Ayrıca, bataryaların üretim yeri, kullanım süresi ve kullanım ömrü gibi verilerin kayıt altına alınacağı bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sayede ikinci el batarya kullanımı güvenli hâle getirilecek ve kayıt dışı batarya ticaretinin önüne geçilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası