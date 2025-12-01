LG ve Go Enerji iş birliğiyle Ankara’da Türkiye’nin en büyük batarya paketi üretim fabrikası kurulacak; 2026’nın ikinci çeyreğinde üretime başlayacak fabrika, kademeli olarak 7,5 gigavatsaat kapasiteye ulaşacak ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. Üretilecek bataryalar iç piyasaya sunularak dışa bağımlılığı azaltacak ve Türkiye’nin enerji teknolojileri alanında uluslararası bir üretim üssü olmasına katkı sağlayacak.

Bölgesinin en istikrarlı ve güçlü ülkesi olan Türkiye, küresel aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Güney Koreli enerji devi LG ile Türk şirketi Go Enerji’nin iş birliğinde Türkiye’nin en büyük batarya paketi üretim fabrikasının Ankara’da kurulması kararlaştırıldı.

İlk finansman paketi olan 45 milyon avroluk yatırım devreye alınırken GO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yıldız, yatırım tutarının uzun vadede toplamda 1 milyar avroyu aşma potansiyeli olduğunu söyledi. Üzerinde ‘Made in Türkiye’ yazılı enerji depolama konteynerleri üretileceğini belirten Yıldız “Fabrikanın 2026 yılının ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

İhracat açısından öne çıkacak pazarlar tüm Avrupa ve Afrika kıtası ile Orta Doğu ülkeleri olacak. İlk etapta 2,5 gigavatsaat olan kapasitesini kademeli olarak 7,5 gigavatsaate çıkaracağız. İlk aşamada sağlayacağımız yaklaşık 100 kişilik istihdamın da tüm aşamalar tamamlandığında 900’ü bulmasını öngörüyoruz. Yatırım kapsamında yalnızca bu fabrikayı hayata geçirmekle kalmayacağız bir AR-GE Merkezi de kuracağız” dedi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Üretilecek batarya paketlerinin iç pazara sunulmasıyla bu alanda dışa bağımlılığın azaltılmasını amaçladıklarını dile getiren Yıldız “Aynı zamanda LG Energy Solution firmasının küresel müşterilerine yönelik satışlarının da yapılmasıyla Türkiye’nin enerji teknolojileri alanında uluslararası bir üretim üssü hâline gelmesine katkı sağlamayı hedefl iyoruz” diye konuştu.

