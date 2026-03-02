Yaşlanma, birçok kişinin yoğun cilt bakımı rutinleri, düzenli güneş koruyucu kullanımı ve estetik müdahalelerle geciktirmeye çalıştığı doğal bir süreç. Ancak uzmanlara göre, tüm bu çabalara rağmen yaşı ele verebilen kritik bir bölge var: kulak memeleri.

Daily Mail’e konuşan, rejeneratif estetik ve uzun ömürlülük alanında uzman Cultskin’in kurucusu Dr. Esho, kulak memelerinin biyolojik yaşlanmanın ‘en dürüst göstergelerinden biri’ olduğunu belirtiyor. Dr. Esho, “Kulak memesi, yumuşak doku yaşlanmasının biyolojik olarak en dürüst göstergelerinden biridir. Yüzün büyük bölümünün aksine kıkırdak ya da yapısal bir çerçeve içermez; neredeyse tamamen kolajen ve elastin bütünlüğüne bağlıdır” diyor.

Kulakların, yüze kıyasla daha az estetik müdahaleye maruz kalmasının da yaşlanma belirtilerini daha net ortaya koyduğunu vurguluyor.