Ne yüz ne de eller! İşte yaşınızı ele veren 'en dürüst bölge'
Yaşlanma, birçok kişinin yoğun cilt bakımı rutinleri, düzenli güneş koruyucu kullanımı ve estetik müdahalelerle geciktirmeye çalıştığı doğal bir süreç. Ancak uzmanlara göre, tüm bu çabalara rağmen yaşı ele verebilen kritik bir bölge var: kulak memeleri.
Daily Mail’e konuşan, rejeneratif estetik ve uzun ömürlülük alanında uzman Cultskin’in kurucusu Dr. Esho, kulak memelerinin biyolojik yaşlanmanın ‘en dürüst göstergelerinden biri’ olduğunu belirtiyor. Dr. Esho, “Kulak memesi, yumuşak doku yaşlanmasının biyolojik olarak en dürüst göstergelerinden biridir. Yüzün büyük bölümünün aksine kıkırdak ya da yapısal bir çerçeve içermez; neredeyse tamamen kolajen ve elastin bütünlüğüne bağlıdır” diyor.
Kulakların, yüze kıyasla daha az estetik müdahaleye maruz kalmasının da yaşlanma belirtilerini daha net ortaya koyduğunu vurguluyor.
Dr. Esho’nun değerlendirmelerine göre, bazı dünyaca ünlü isimlerin kulak memeleri, biyolojik yaşlarıyla takvim yaşları arasında dikkat çekici farklar olduğunu gösteriyor.
MADONNA
Gerçek yaş: 67
Kulak yaşı: 60’lı yaşların ortaları
Dr. Esho’ya göre Madonna’nın kulak memelerinde belirgin uzama ve kırışıklık dikkat çekiyor. Uzman, bu durumu “kümülatif kolajen azalması ve uzun süreli çevresel maruziyetle ilişkili” olarak değerlendiriyor.
CAROLINE STANBURY
Gerçek yaş: 49
Kulak yaşı: 50’li yaşların ortaları
Caroline Stanbury’nin kulak memesinde hafif bir gevşeklik gözlemlendiğini belirten Dr. Esho, buna rağmen yapısal bütünlüğün korunduğunu ifade ediyor.
NİCOLE KIDMAN
Gerçek yaş: 58
Kulak yaşı: 40’lı yaşların sonları
Nicole Kidman’ın kulak memesi pürüzsüz ve iyi yapısal destekli görünüyor. Dr. Esho, minimal dikey kırışıklık bulunduğunu ve bunun kolajen yoğunluğunun korunduğunu gösterdiğini söylüyor. Uzman, bu görünümün elverişli genetik ya da koruyucu estetik uygulamalarla ilişkili olabileceğini belirtiyor.
DEMI MOORE
Gerçek yaş: 63
Kulak yaşı: 50’li yaşların ortaları
Demi Moore’da doğal kolajen azalmasına bağlı hafif bir uzama olduğu ifade ediliyor. Ancak Dr. Esho’ya göre genel yapı orantılı ve nispeten sağlamlığını koruyor.
KRIS JENNER
Gerçek yaş: 70
Kulak yaşı: 50’li yaşların ortaları
Kris Jenner’ın kulak memelerindeki kırışıklıkların az olduğu görülüyor. Uzman, bunun kolajenin iyi korunmuş olabileceğini ya da estetik müdahalelerin incelikli şekilde uygulanmış olabileceğini söylüyor.