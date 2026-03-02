Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik temasların sürdüğünü açıkladı. Bir sonraki müzakere turu için hazırlıkların devam ettiğini belirten Zelenskiy, Abu Dabi seçeneğinin devre dışı kalması halinde Türkiye veya İsviçre'nin ev sahibi olabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik temasların sürdüğünü belirterek bir sonraki müzakere turu için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, güvenlik endişeleri nedeniyle Abu Dabi seçeneğinin devre dışı kalması halinde Türkiye veya İsviçre’nin müzakerelere ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR

Bir sonraki toplantının mart ayı başında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenmesinin planlandığını ifade eden Zelenskiy, liderler düzeyinde yapılacak bir görüşmenin birçok sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini yineledi.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, ABD tarafıyla temasların devam ettiğini belirtti.

PUTİN'E SİNYAL

Zelenskiy, İran’daki savaşa da değinerek, "İran’daki savaş, diktatörlüklerin nasıl sona erdiği konusunda Putin’e bir sinyaldir" şeklinde konuştu.

Ayrıca Rusya’nın gece boyunca yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füze ile saldırı düzenlediğini, Ukrayna hava savunma sistemlerinin 30’dan fazla füze ile çok sayıda İHA’yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

