"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Dede’nin yargılanmasına 12 Mart tarihinde başlanılacak.

'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Hasbi Dede için istenen ceza birkaç gün önce belli olmuştu. İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İLK DURUŞMA 12 MART

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Dede’nin yargılanmasına 12 Mart tarihinde başlanılacak.

‘Çocuğa taciz’ suçundan tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi Dede’nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

ÇALIŞANLAR REDDETTİ

Dede hakkındaki iddiaları reddederek, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etmişti.

İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtmişti. Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK

CHP’li Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, başkanvekilliği seçimin son turda CHP adayı Aysel Uzun kazanmıştı.

Uzun, "Buraya bir başkanvekili olarak geliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" diye konuşmuştu.

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, hakimlikçe yapılan incelemeler sonucu kabul edilmişti.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede Dede'nin mağdur kız çocuğuna attığı, "Ben nasıl erkeğim, etkiliyorsun beni, ben sana açılmışım, sevgilin olabilir, sorun yok, beni beğeniyor musun, bu saatte neden yazar bir adam sence" şeklindeki mesajları da yer almıştı.

