CHP'li Hasbi Dede hakkında 'çocuğa cinsel taciz' iddianamesi! İstenen ceza belli oldu
Giresun’un Görele ilçesinde CHP’den belediye başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Görele Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
İDDİANAME TAMAM, İŞTE İSTENEN CEZA
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat’ta tutuklanan Dede hakkında hazırlanan iddianamede, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Dede ifadeye çağrılmış ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat’ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, nöbetçi hakimlikçe “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Dede, İçişleri Bakanlığı kararıyla 12 Şubat’ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.